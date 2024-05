Medicina estetica più ' gentile' - cresce quella preventiva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Unasempre piùe basata sulla prevenzione, ma anche più tecnologica. Sono queste le tendenze emerse dal 45/mo congresso della Società italiana di(Sime), in corso a Roma, da quest'anno per la prima volta alla Nuvola di Fuksas all'Eur. Archiviata dunque l'era dell'esagerazione oggi la parola d'ordine è la naturalezza, l'anti-aging poco visibile e soprattutto la prevenzione, che ha portato a un allargamento della fascia d'età di chi ricorre a queste procedure, soprattutto per quanto riguarda i più giovani. Di qui la crescita dei trattamenti di 'prejuvenation', molto gettonati fino alla mezza età - spiega la Sime - L'idea è di far ricorso alle nuove tecniche gentili di prevenzione, per arrivare il più tardi possibile e in maniera graduale e non 'trasformante' ...