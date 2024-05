Carlo Filippo di Svezia - il principe più avvenente d’Europa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ildi, che sta per compiere 45 anni, in passato si è posizionato spesso nei primi posti tra i royals più belli del pianeta, nelle classifiche stilate dai vari magazine internazionali. Forbes, ad esempio, nel 2008, ha posizionato ilal nono posto. In quest’ultimo periodo lo stanno scoprendo anche molti utenti sui social, in modo particolare su TikTok. L’hashtag #PrinceCarlPhilip ha oltre 111 milioni di visualizzazioni e i commenti sotto ai video sono tutti molto lusinghieri nei confronti del. Per lo stesso hashtag su Instagram si contano oltre 41.000 post pubblicati. “Letteralmente ilazzurro e diventa sempre più bello con l’età. Il reale più affascinante del mondo”, ha detto una fan entusiasta sotto ad un ...