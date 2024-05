Natalità | Pellicini Fdi - ' Roccella censurata con prevaricazione antidemocratica'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Gli spazi per dissentire ci sono e comunque vanno sempre garantiti. Ma il confine invalicabile è la libertà di parola per tutti. Ciò che è accaduto ieri alla ministra Eugenia Roccella è inammissibile. A lei va non solo ...

La ministra non ha potuto svolgere il suo intervento per le proteste di un gruppo di giovani che urlavano «decido io»La ministra non ha potuto svolgere il suo intervento per le proteste di un gruppo di giovani che urlavano «decido io»La ministra ...