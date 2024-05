Modena - mangiano pomodorini avariati a scuola | 30 bambini intossicati

(Di venerdì 10 maggio 2024) Trentae una docente si sono sentiti male ieri, venerdì 10 maggio, a ricreazione, dopo aver mangiato deidurante la merenda. L’episodio è accaduto in due diverse scuole primarie di, “Emilio Pio” e “Galilei”. Il cibo – come riportaToday – è stato fornito nell’ambito del progetto alimentare del ministero dell’Agricoltura, “Frutta e Verdura a”. Uno dopo l’altro i, scrivono i media locali, così come una insegnante avrebbero avvertito malori compatibili con una intossicazione alimentare. Due studenti sarebbero, inoltre, ricorsi alle cure ospedaliere. Nel frattempo, gli istituti scolastici emiliani hanno subito avvisato i genitori e il progetto – che dopo la degustazione diaveva in programma altre date dedicate a ...

