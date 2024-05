Al via la 21esima coppa Città di Castiglion Fiorentino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Arezzo, 10 maggio 2024 – 180 partenti provenienti da tutta Italia ma anche dalla Spagna, dal Regno Unito e addirittura dal Messico. Lo annuncia il comunicato organizzatore della 21° edizione dell’evento sportivo denominato “di”, Elite e Under 23 classe 1.12 Memorial Celso Lauri, Zelindo Cappioli – Romano Marchesini. Ancora un fine settimana, quindi, contrassegnato dallo sport ad alti livelli e di respiro internazionale. L’appuntamento è per sabato 11 maggio con partenza, ore 12.50 da Piazzale Garibaldi. La gara ciclistica dilettanti Elite-Under 23 valevole anche per il Trofeo Menci, 24° edizione, e per il Trofeo Daniele Bennati, 22° edizione. Sono previsti 12 giri e un nuovo percorso “che regalerà ancora tante emozioni” – spiega Enzo Amantini – Direttore di Corsa ...

Putin evoca scontro globale ma promette: cercheremo di evitarlo - Putin, comandante in capo delle forze armate russe, ha passato in rassegna personale (oltre 9 mila uomini e donne) e mezzi (70) per la 21esima volta, in quello che e' il suo 25esimo anno al potere, ...

