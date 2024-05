Ancona - c’è da sciogliere il nodo Boscaglia Il mister chiede garanzie | si attendono risposte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dall’estremo oriente, per ora tutto tace: nessuna news di rilievo sul futuro dell’, ma questo non significa che chi di dovere non si stia adoperando. L’amministratore delegato Roberta Nocelli lavora in silenzio in quel di Hong Kong assieme al patron Tony Tiong, ma allo stato attuale la certezza sembra solo una e risponde al nome di Roberto: non è infattio che entrambi si trovino concordi sul fatto di voler proseguire l’avventura colgelese e nei prossimi giorni, ogni momento potrebbe essere quello buono per ufficializzare la sua conferma. Ma per poter sposare anche nella prossima stagione il progettoha bisogno di alcune certezze: in primis, ditecniche, con il rafforzamento della rosa e la conferma degli ...