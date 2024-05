Warner Bros annuncia due nuovi film ispirati a Il Signore degli Anelli | coinvolto anche Peter Jackson

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lahato che produrrà duealla saga de “Il”. La prima pellicola arriverà nelle sale nel 2026 e sarà incentrata sul personaggio di Gollum, uno dei più ambigui nell’universo immaginario di Arda. L’amministratore delegato di-Discovery, David Zaslav, ne ha parlato durante la conferenza di presentazione dei risultati trimestrali del gruppo: il progetto, ha spiegato, è “nelle fasi iniziali” ed “esplorerà storie ancora non raccontate”. Le nuove pellicole saranno prodotte dae New Line. Ilsu Gollum ha come titolo provvisorio di lavoro “Il– ...

