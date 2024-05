A breve Microsoft lancerà il suo store per il mobile gaming - A breve microsoft lancerà il suo store per il mobile gaming - Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari In qualità di ...

Microsoft chiude quattro software house in un colpo solo: cosa succede a Xbox - microsoft chiude quattro software house in un colpo solo: cosa succede a Xbox - microsoft quest'anno ha annunciato licenziamenti, chiusure di software house e numeri in calo: il futuro di Xbox è in bilico

Microsoft chiude Arkane Austin, Tango Gameworks e atri studi di Bethesda - microsoft chiude Arkane Austin, Tango Gameworks e atri studi di Bethesda - Con grande sorpresa di tutti, microsoft ha annunciato la chiusura di diversi studi di sviluppo appartenenti a Bethesda Softworks, tra cui spiccano Arkane Austin (creatori di Redfall) e Tango Gameworks ...