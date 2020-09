Roma-Juve 2-2, doppio Veretout e doppio CR7 (Di domenica 27 settembre 2020) Roma (ITALPRESS) – Le doppiette di Veretout e Cristiano Ronaldo decidono un bel Roma-Juventus caratterizzato da tanti errori, due rigori e un'espulsione (Rabiot). All'Olimpico alla fine il risultato è di 2-2 nel posticipo della seconda giornata di Serie A di fronte ai due nuovi proprietari giallorossi Dan e Ryan Friedkin, all'esordio casalingo. Le grandi novità di formazione di Fonseca riguardano il ritorno dal 1′ di Dzeko – a un passo in estate dal vestire bianconero – e l'arretramento sulla linea di centrocampo di Pellegrini al fianco di Veretout con il bosniaco sostenuto sulla trequarti da Pedro e Mkhitaryan. La prima occasione da gol è dell'armeno che al 12′ punta la difesa bianconera in contropiede, salta Bonucci ma spara su Szczesny a tu per tu ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020)(ITALPRESS) – Le doppiette die Cristiano Ronaldo decidono un belntus caratterizzato da tanti errori, due rigori e un'espulsione (Rabiot). All'Olimpico alla fine il risultato è di 2-2 nel posticipo della seconda giornata di Serie A di fronte ai due nuovi proprietari giallorossi Dan e Ryan Friedkin, all'esordio casalingo. Le grandi novità di formazione di Fonseca riguardano il ritorno dal 1′ di Dzeko – a un passo in estate dal vestire bianconero – e l'arretramento sulla linea di centrocampo di Pellegrini al fianco dicon il bosniaco sostenuto sulla trequarti da Pedro e Mkhitaryan. La prima occasione da gol è dell'armeno che al 12′ punta la difesa bianconera in contropiede, salta Bonucci ma spara su Szczesny a tu per tu ...

juventusfc : KICK-OFF! SI COMINCIA! Un solo obiettivo, raggiungiamolo insieme! FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - juventusfc : Quello che c'è da sapere su #RomaJuve è qui ?? - juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - mauromaurizmab : Come al solito a Sky si parla solo della Juve. Ha giocato solo la Juve. Della enorme partita della Roma non si parl… - stirone99 : RT @forzaroma: Roma bella, ma quanti rimpianti: 2-2 con la Juve. #Fonseca non molla – FOTO ?? -