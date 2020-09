Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo Napoli-Genoa: “Siamo molto contenti di Victor Osimhen” (Di domenica 27 settembre 2020) Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria del Napoli per 6-0 sul Genoa. “Si sa che si rischia avendo sei giocatori offensivi. Se stiamo giocando in questo modo è perchè ho dei giocatori che possono farlo, è normale che in questo momento in fase di non possesso, ed anche in fase di possesso, qualcosa va migliorato. Osimhen? Quando attacca la profondità troviamo molti spazi. Lo scorso anno è un giocatore che ci è mancato, non ha segnato ma ha fatto segnare. Lo cercano molto per fare la sponda, siamo molto contenti per come ci sta aiutando”. “Fino al gol di Zielinski loro hanno fatto una bella partita, non è stata una gara facile. Ho visto un ... Leggi su calciomercato.napoli (Di domenica 27 settembre 2020)ha parlato inal termine della vittoria delper 6-0 sul. “Si sa che si rischia avendo sei giocatori offensivi. Se stiamo giocando in questo modo è perchè ho dei giocatori che possono farlo, è normale che in questo momento in fase di non possesso, ed anche in fase di possesso, qualcosa va migliorato. Osimhen? Quando attacca la profondità troviamo molti spazi. Lo scorso anno è un giocatore che ci è mancato, non ha segnato ma ha fatto segnare. Lo cercanoper fare la sponda, siamoper come ci sta aiutando”. “Fino al gol di Zielinski loro hanno fatto una bella partita, non è stata una gara facile. Ho visto un ...

