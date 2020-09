A2 Femminile: Vallefoglia e Roma al comando a punteggio pieno (Di domenica 27 settembre 2020) Roma- L'A2 Femminile ha consumato la sua seconda giornata di andata. Sono due le squadre che restano a punteggio pieno, una nel Girone Est, una nel Girone Ovest. Nel Girone Est è la Megabox ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020)- L'A2ha consumato la sua seconda giornata di andata. Sono due le squadre che restano a, una nel Girone Est, una nel Girone Ovest. Nel Girone Est è la Megabox ...

Ultime Notizie dalla rete : Femminile Vallefoglia A2 Femminile: Vallefoglia e Roma al comando a punteggio pieno Corriere dello Sport.it A Montecchio la Megabox vuole offrire il bis

Dopo la strepitosa vittoria in esterna a Soverato nella prima giornata di campionato, arriva l’esordio casalingo per il team di Bonafede ...

Domenica si gioca la seconda giornata di A2 Femminile

Unico anticipo rispetto al canonico orario delle ore 17, vedrà la sfida di domenica pomeriggio alle ore 14.30 al PalaManera, casa della LPM BAM Mondovì, che ospiterà le isolane della Geovillage Hermae ...

