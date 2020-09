Tommaso Zorzi imita la d’Urso e fa una battuta orrenda su Gabriel Garko (Di sabato 26 settembre 2020) Ho difeso Tommaso Zorzi nella catfight a distanza con il suo ex, l’ho fatto anche quando Franceska Pepe gli parlava al femminile, ma ieri sera il gieffino ha fatto un vero scivolone. Subito dopo la puntata il rampollo milanese ha infilato i tacchi a spillo, ha iniziato a sfilare e poi ha imitato Barbara d’Urso. L’influencer si è calato nei panni di Carmelita ed ha messo in scena un siparietto trash sulle iconiche entrate di Barbara a Live Non è la d’Urso. Fino a qui tutto bene, ma ad un certo punto Zorzi ha fatto uno scivolone tentando di fare il simpatico sul coming out di Garko. “Benvenuti ad una nuova puntata! Stasera esclusive choc. Nell’ascensore di Live Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel ... Leggi su biccy (Di sabato 26 settembre 2020) Ho difesonella catfight a distanza con il suo ex, l’ho fatto anche quando Franceska Pepe gli parlava al femminile, ma ieri sera il gieffino ha fatto un vero scivolone. Subito dopo la puntata il rampollo milanese ha infilato i tacchi a spillo, ha iniziato a sfilare e poi hato Barbara d’Urso. L’influencer si è calato nei panni di Carmelita ed ha messo in scena un siparietto trash sulle iconiche entrate di Barbara a Live Non è la d’Urso. Fino a qui tutto bene, ma ad un certo puntoha fatto uno scivolone tentando di fare il simpatico sul coming out di. “Benvenuti ad una nuova puntata! Stasera esclusive choc. Nell’ascensore di Live Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con...

