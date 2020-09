F1 GP Russia dove vederlo in diretta tv e streaming: orario qualifiche e gara (Di sabato 26 settembre 2020) La Formula Uno torna in pista e lo fa con il GP Russia 2020. Dopo una settimana di pausa il circus delle quattro ruote torna in pista e lo fa con il decimo appuntamento della stagione. Il weekend di gara sarà dal venerdì alla domenica come sempre, ma questa volta si correrà sul circuito di Sochi.Caccia aperta sempre alle Mercedes con Hamilton e Bottas ovvi favoriti anche in questa gara. Un Mondiale davvero senza storia con i due piloti che si sono quasi sempre confermati in vetta alle qualifiche e sul podio. L'inglese è primo nel mondiale e non pare aver alcun rivale che possa fermarlo. A cercare di interrompere questa egemonia potrebbe esserci la Red Bull con Verstappen, sfortunato nello scorso GP, che avrà voglia di riscatto. Attenzione anche ad Albon, reduce dal un ottimo podio.La ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) La Formula Uno torna in pista e lo fa con il GP2020. Dopo una settimana di pausa il circus delle quattro ruote torna in pista e lo fa con il decimo appuntamento della stagione. Il weekend disarà dal venerdì alla domenica come sempre, ma questa volta si correrà sul circuito di Sochi.Caccia aperta sempre alle Mercedes con Hamilton e Bottas ovvi favoriti anche in questa. Un Mondiale davvero senza storia con i due piloti che si sono quasi sempre confermati in vetta allee sul podio. L'inglese è primo nel mondiale e non pare aver alcun rivale che possa fermarlo. A cercare di interrompere questa egemonia potrebbe esserci la Red Bull con Verstappen, sfortunato nello scorso GP, che avrà voglia di riscatto. Attenzione anche ad Albon, reduce dal un ottimo podio.La ...

