Cagliari-Lazio, Di Francesco: “Partiti male, squadra da migliorare per qualità e personalità. Mercato? Ecco cosa spero” (Di sabato 26 settembre 2020) 0-2: è questo il risultato della sfida tra Cagliari e Lazio, andata in scena questo pomeriggio alla "Sardegna Arena".La Lazio conquista in trasferta i primi tre punti della stagione grazie ai gol di Lazzari ed Immobile, battendo il Cagliari in casa per due reti a zero. Un ko amaro analizzato dal tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco, intervenuto ai microfoni "Sky Sport" al triplice fischio."Giocare contro la Lazio non è facile, gioca con gli stessi interpreti da tanto mentre noi siamo in un percorso di crescita. Non siamo partiti bene, nel primo tempo ci siamo troppo schiacciati. Nella ripresa con più aggressività abbiamo messo un po' alle corde la Lazio, dovevamo sfruttare meglio le occasioni avute. Joao Pedro? Nel ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) 0-2: è questo il risultato della sfida tra, andata in scena questo pomeriggio alla "Sardegna Arena".Laconquista in trasferta i primi tre punti della stagione grazie ai gol di Lazzari ed Immobile, battendo ilin casa per due reti a zero. Un ko amaro analizzato dal tecnico rossoblù Eusebio Di, intervenuto ai microfoni "Sky Sport" al triplice fischio."Giocare contro lanon è facile, gioca con gli stessi interpreti da tanto mentre noi siamo in un percorso di crescita. Non siamo partiti bene, nel primo tempo ci siamo troppo schiacciati. Nella ripresa con più aggressività abbiamo messo un po' alle corde la, dovevamo sfruttare meglio le occasioni avute. Joao Pedro? Nel ...

