Berlusconi vuole tornare in ospedale? Dal San Raffaele di Milano smentiscono (Di sabato 26 settembre 2020) Berlusconi in ospedale preoccupato per essere ancora positivo dopo il tampone effettuato nei giorni scorsi? Dal San Raffaele di Milano fanno sapere, informalmente, che non è previsto alcun nuovo ricovero per il leader di Forza Italia, dopo quello delle settimane precedenti. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020)inpreoccupato per essere ancora positivo dopo il tampone effettuato nei giorni scorsi? Dal Sandifanno sapere, informalmente, che non è previsto alcun nuovo ricovero per il leader di Forza Italia, dopo quello delle settimane precedenti.

