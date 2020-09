Suarez, esame truccato: “La Juve rischia la retrocessione in B” (Di venerdì 25 settembre 2020) Caso Luis Suarez, esame truccato, la tesi del giornalista Carlo Cambi in diretta televisiva: “La Juve rischia la retrocessione in B”. Potrebbe allargarsi lo scandalo dell’Università per Stranieri di Perugia, dove Luis Suarez, 34enne centravanti della nazionale dell’Uruguay, ha svolto l’esame di italiano, requisito fondamentale per ottenere la cittadinanza e non essere più considerato un … L'articolo Suarez, esame truccato: “La Juve rischia la retrocessione in B” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 25 settembre 2020) Caso Luis, la tesi del giornalista Carlo Cambi in diretta televisiva: “Lalain B”. Potrebbe allargarsi lo scandalo dell’Università per Stranieri di Perugia, dove Luis, 34enne centravanti della nazionale dell’Uruguay, ha svolto l’di italiano, requisito fondamentale per ottenere la cittadinanza e non essere più considerato un … L'articolo: “Lalain B” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : ?? La richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano del calciatore Luis Suarez sarebbe arrivata direttam… - Corriere : «Mi chiamò una persona dello staff della Juventus per sapere se nel mio ateneo si poteva sostenere il test. Qualche… - stanzaselvaggia : “A Suarez si è fatto l’esame velocemente per evitare assembramenti”. Senza vergogna. #Piazzapulita - masqliddo : #Messi a #Suarez Meritavi di passare l’esame B1 di italiano studiando e non sapendo prima le domande della commissione. #25settembre - forchi_giuseppe : RT @mirkonicolino: Secondo il #Corriere, '#Suarez ha ricevuto le domande dell'esame farsa in Pdf tramite chat'. Scoop assoluto! È lo stesso… -