Devastante lutto nel mondo del cinema | l’attore è morto di Covid-19

(Di venerdì 25 settembre 2020) ÈTommy DeVito, uno dei membri originali dei Four Season, un quartetto armonico arrivato al successo nei primi anni '60 con il brano "Sherry", diventata la colonna sonora di musical di Broadway come "Jersey Boys", che raccontava la storia del gruppo italo-americano. Aveva contratto il-19 nelle scorse settimane, e dopo giorni di condizioni precarie, i familiari hanno annunciato la scomparsa. Dopo la famiglia, a darne l'annuncio gli ex componenti della band Frankie Valli e Bob Gaudio. Tommy DeVito, dopo un'adolescenza turbolenta a New York, ultimo di nove figli, riesce a trovare una sua dimensione attraverso la musica alla fine degli anni '50 quando con Bob Gaudio e Nick Massi formano il Variety Trio, un gruppo italo-americano che cerca di riadattare le linee melodiche della musica italiana, unendole al funky della fine degli anni ...