Decreto Sicurezza: ecco il testo, stop multe milionarie Ong, accoglienza ampia, ridotti termini per cittadinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) Per le ong che violino il divieto di navigazione spariscono le multe fino a un milione, si scende da 10mila a 50mila euro, e vengono fatte salve le operazioni di soccorso tempestivamente comunicate Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 settembre 2020) Per le ong che violino il divieto di navigazione spariscono lefino a un milione, si scende da 10mila a 50mila euro, e vengono fatte salve le operazioni di soccorso tempestivamente comunicate

