Chelsea XY | ritratto di signora

(Di sabato 26 settembre 2020) Gli occhi velati da un’ombra nera, unghie laccate rosso scuro, una giovane donna, capelli corti, guarda in macchina con una specie di sorriso. Pensando a Joker, aleggia un retrogusto infinito di amarezza e combattività. Ossessivamente guardiamo attraverso il grigio mortifero di un mirino militare: chi sarà nel numero dei prossimi assassinii collaterali? Ponendosi questa domanda, quando era analista dell’intelligence americana nel 2010 – e per l’anagrafe ancora un uomo – questa donna ha preso decisioni che hanno mutato irreversibilmente la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il Manifesto

L'allenatore nerazzurro ha approfittato della domenica senza Serie A - esordirà il 26 contro la Fiorentina - per guardare alla tv il big match di Premier fra i Blues e il Liverpool. Occhi puntati (anc ...MILANO - "An afternoon watching the Premier League", vale a dire, un pomeriggio a guardare la Premier. E' quanto si legge in un post apparso sul profilo ufficiale Instagram di Antonio Conte, a corredo ...