Alan Kurdi sbarca in Sardegna con 125 migranti

(Di venerdì 25 settembre 2020) La navepronta perrenel nostro Paese. Dopo la rotta per la Francia, la nave umanitariadovrebbere oggi venerdì 25 settembre incon i 125soccorsi a bordo, secondo l’ong Sea-Eye. “Adè stato appena assegnato un porto sicuro” dall’MRCC di Roma (centro di coordinamento per i soccorsi in mare). È la città di Olbia nel nord della“, è Gorden Isler, il leader della ONG bavarese che noleggia la barca, ha detto all’AFP. La nave dovrebbe raggiungere il porto oggi venerdì 25 settembre e poterre le persone ...

matteosalvinimi : Roba da matti! La nave Ong tedesca Alan Kurdi, con 125 immigrati clandestini a bordo, era diretta a Marsiglia. La F… - LegaSalvini : +++++ I LEGHISTI SARDI: IMPEDIREMO LO SBARCO DELLA ALAN KURDI +++++ - matteosalvinimi : ?? Sbarco della Alan Kurdi a Olbia in Sardegna. Pieno sostegno a cittadini e consiglieri regionali sardi che stanno… - EnnioGelsumini : RT @LegaSalvini: ???? ++ DEPUTATO DELLA LEGA EUGENIO ZOFFILI BLOCCA FISICAMENTE LO SBARCO DELLA ALAN KURDI ++ La Lega si oppone allo sbarc… - RobertoLB1 : RT @LegaSalvini: ++ DEPUTATO DELLA LEGA EUGENIO ZOFFILI BLOCCA FISICAMENTE LO SBARCO DELLA ALAN KURDI ++ -

Olbia, 25 settembre 2020 – Visita a bordo, tamponi, identificazione: questo è l’iter che i 125 migranti a bordo della piccola nave cargo Alan Kurdi dovrebbero seguire per lo sbarco al porto industrial ...Alan Kurdi ha ottenuto il porto in Italia. La nave da soccorso in mare della ong Sea Eye è stata indirizzata al porto di Olbia, dove sono ora in corso le operazioni di sbarco dei 125 migranti a bordo.