Omicidio Vannini, la reazione della madre di Marco alle parole della difesa (Di giovedì 24 settembre 2020) Le ultime dichiarazioni fatte dalla difesa della famiglia Ciontoli durante la requisitoria avvenuta ieri hanno portato a nuove polemiche. La richiesta, da parte della difesa, di non accogliere la richiesta dei Pm e quindi di riconoscere solo la colposità del reato per Antonio Ciontoli ha scatenato la reazione dell'accusa e della famiglia Vannini. La reazione della mamma di Marco Vannini Marina Conte ha ascoltato per la prima volta per intero la requisitoria della difesa e ne è rimasta estremamente sconvolta. "Mi ha fatto molto male. Quando sento che ...

redazioneiene : +++PER L'ACCUSA OMICIDIO VOLONTARIO NON SOLO DEL PAPA' ANTONIO, MA DI TUTTA LA FAMIGLIA CIONTOLI+++ - Notiziedi_it : Omicidio Vannini, il legale: “Ciontoli non voleva la morte di Marco” - GRACEMERCURY46 : RT @chilhavistorai3: Marco Vannini: “Antonio Ciontoli non voleva la sua morte”. Al processo d'appello bis l'avvocato Miroli chiede per lui… - FEMsrl : Omicidio Vannini, la mamma: 'Dolore inimmaginabile', difesa Ciontoli: 'Non voleva uccidere Marco'. - AApache10 : Omicidio Vannini, difesa Ciontoli: 'Non voleva che Marco morisse' -