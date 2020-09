Coronavirus | in Campania mascherine obbligatorie anche all' aperto | De Luca | ' Servono comportamenti responsabilI'

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS, OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’APERTO Occorre ripristinare immediatamente comportamenti re… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, da oggi obbligatoria la mascherina all’aperto - LaStampa : Coronavirus, scatta l’obbligo della mascherina all’aperto in tutta la Campania - PoliticaNewsNow : Coronavirus Campania, nuova ordinanza: 'Obbligo mascherina all'aperto' - Black300Joe : RT @GonnelliLuca: +++ultim'ora+++ Coronavirus, scatta l’obbligo della mascherina all’aperto in tutta la Campania @LaStampa @… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

resta conformato alle disposizioni e misure di cui all’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia ...Altre regioni riaprono i battenti dopo lo stop dovuto alle tornate elettorali dello scorso week end: Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. "Sono più di ... Il timore per questa ripresa ai tempi ...