Musica, Renato Zero: "Oggi accesso facile sul web, i giovani rischiano di scomparire" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Oggi sempre più giovani accedono al mondo della Musica tramite il web . Una via facile, spesso anche comoda, che comporta, però, numerosi rischi. Esattamente come si entra con facilità in questo mondo,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 23 settembre 2020)sempre piùaccedono al mondo dellatramite il web . Una via, spesso anche comoda, che comporta, però, numerosi rischi. Esattamente come si entra con facilità in questo mondo,...

GDS_it : Musica sul web, Renato Zero: 'Accesso troppo facile: rischio per i giovani' - GazzettaDelSud : #Musica, Renato Zero: 'Oggi accesso facile sul web, i giovani rischiano di scomparire' - paoloigna1 : RT @RicardoFarao: - RaiRadio7 : Tra Prosa e Poesia LA PLAYCRI di EraOra - IL LATO C DELLA MUSICA: da Joni Mitchell a Bruce Springsteen; da Renato… - OLIVOBERTO5 : UOMINI canta RENATO CASTI testo O Berto musica R Casti -

Ultime Notizie dalla rete : Musica Renato Musica sul web, Renato Zero: "Accesso troppo facile: rischio per i giovani" Giornale di Sicilia Il nuovo album di Renato Zero sostiene i lavoratori dello spettacolo e rilancia la musica italiana: “Lasciamo la mondezza agli americani”

Il nuovo album di Renato Zero sta per arrivare e si presenta come un progetto monumentale. Questo è quello che racconta l’artista nell’incontro con i giornalisti, nel quale ha spiegato quali siano i c ...

Musica, Renato Zero: "Oggi accesso facile sul web, i giovani rischiano di scomparire"

Oggi sempre più giovani accedono al mondo della musica tramite il web. Una via facile, spesso anche comoda, che comporta, però, numerosi rischi. Esattamente come si entra con facilità in questo mondo, ...

Il nuovo album di Renato Zero sta per arrivare e si presenta come un progetto monumentale. Questo è quello che racconta l’artista nell’incontro con i giornalisti, nel quale ha spiegato quali siano i c ...Oggi sempre più giovani accedono al mondo della musica tramite il web. Una via facile, spesso anche comoda, che comporta, però, numerosi rischi. Esattamente come si entra con facilità in questo mondo, ...