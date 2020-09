Finanza agevolata, De Lise (Ungdcec): tema cruciale per il futuro dell’Italia (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – “La Finanza agevolata è un tema cruciale per il futuro dell’Italia. D’altronde, gli accordi firmati con l’Unione Europea dovrebbero portare una liquidità che in questo momento scarseggia nel nostro Paese. Questo potrebbe fare la differenza anche rispetto alle attività dei dottori commercialisti, che stanno sempre più diventando manager d’impresa”. È quanto ha detto Matteo De Lise, presidente Ungdcec, aprendo il convegno nazionale Golden Group “La Finanza agevolata nella strategia di rilancio aziendale. “Il nostro lavoro – ha spiegato De Lise – va avanti nell’ottica di una costante riqualificazione del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – “Laè unper ildell’Italia. D’altronde, gli accordi firmati con l’Unione Europea dovrebbero portare una liquidità che in questo momento scarseggia nel nostro Paese. Questo potrebbe fare la differenza anche rispetto alle attività dei dottori commercialisti, che stanno sempre più diventando manager d’impresa”. È quanto ha detto Matteo De, presidente, aprendo il convegno nazionale Golden Group “Lanella strategia di rilancio aziendale. “Il nostro lavoro – ha spiegato De– va avanti nell’ottica di una costante riqualificazione del ...

Notiziedi_it : De Lise (commercialisti): “La Finanza agevolata è un tema cruciale per il futuro dell’Italia” - ExPartibus : Finanza agevolata, De Lise: 'Tema cruciale per il futuro dell'Italia' - - pietro_riccio : Finanza agevolata, De Lise: 'Tema cruciale per il futuro dell'Italia' - - BisagniMauro : Finanza agevolata e contributi a fondo perduto per le aziende. Prenota un primo incontro gratuito.… - EurcaSrl : Realizza la tua idea con la Finanza Agevolata Da oggi con #FAST è più semplice veloce e realizzabile Scopri… -

Ultime Notizie dalla rete : Finanza agevolata Finanza agevolata, De Lise (Ungdcec): tema cruciale per il futuro dell'Italia Il Messaggero Finanza agevolata, De Lise (Ungdcec): tema cruciale per il futuro dell'Italia

(Teleborsa) - "La Finanza agevolata è un tema cruciale per il futuro dell'Italia. D'altronde, gli accordi firmati con l'Unione Europea dovrebbero portare una liquidità che in questo momento scarseggia ...

Internazionalizzazione, CNA: "Destinare ulteriori risorse a Simest"

Riscontrando il successo delle misure messe a disposizione per sostenere l'internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale attraverso Simest con oltre 2mila domande trasmesse per accedere ai ...

(Teleborsa) - "La Finanza agevolata è un tema cruciale per il futuro dell'Italia. D'altronde, gli accordi firmati con l'Unione Europea dovrebbero portare una liquidità che in questo momento scarseggia ...Riscontrando il successo delle misure messe a disposizione per sostenere l'internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale attraverso Simest con oltre 2mila domande trasmesse per accedere ai ...