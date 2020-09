Torino | Grillo rincuora la sindaca dopo la condanna | Ti voglio bene Chiara

(Di martedì 22 settembre 2020) Messaggio in dialetto piemontese su Facebook del fondatore dei Cinque stelle. La prima cittadina: "Sulla mia ricandidatura non escludo nulla"

La Repubblica

In primo luogo, da Beppe Grillo, che l'ha chiamata per farle sentire ... quando Chiara ha chiamato sempre risposto, venendo anche a Torino per cercare di mettere pace tra lei e i suoi consiglieri.In principio furono i "meetup": mentre Beppe Grillo urlava i suoi "vaffa" da palchi e blog, nei forum si organizzavano piccoli gruppi di cittadini, pronti a spendersi in prima persona per la propria c ...