Comunali Zagarolo 2020: ballottaggio tra Panzironi e Bonini

Giornata concitata quelle di oggi, martedi 22 settembre 2020, a Zagarolo: il risultato delle elezioni Amministrative dà appuntamento al ballottaggio che, domenica e lunedì, 4 e 5 ottobre prossimi, vedrà sfidarsi Emanuela Panzironi e Marco Bonini. L' attuale vicesindaco sfiderà il segretario della locale sezione della Lega (già assessore) e, da quanto si apprende, sará una sfida all' ultimo voto. Di seguito i risultati del I° turno: Emanuela Panzironi – 49,20% Marco Bonini – 25,24% Giovanni Luciani – 14,12% Giacomo Vernini – 7,43% Marco Riccardi – 4,01%

