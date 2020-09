Uomini e Donne: “no” di Maria al bacio tra Gemma e Paolo, ecco perché (Di lunedì 21 settembre 2020) Maria De Filippi ha bloccato Gemma Galgani e Paolo Gozzi mentre erano in procinto di scambiarsi il loro primo bacio: “Esempio non giusto”. Il bacio tra Gemma Galgani e Paolo Gozzi non s’ha da fare. Così ha deciso la padrona di casa di Uomini e Donne, Maria De Filippi, dopo che lui – sfidato da … L'articolo Uomini e Donne: “no” di Maria al bacio tra Gemma e Paolo, ecco perché è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 settembre 2020)De Filippi ha bloccatoGalgani eGozzi mentre erano in procinto di scambiarsi il loro primo: “Esempio non giusto”. IltraGalgani eGozzi non s’ha da fare. Così ha deciso la padrona di casa diDe Filippi, dopo che lui – sfidato da … L'articolo: “no” dialtraperché è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

