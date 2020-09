Regionali Campania, Sarracino (Pd): “Ora puntiamo al Comune di Napoli” (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Le elezioni in Campania hanno segnato una bellissima vittoria di Vincenzo De Luca e del Pd”. Così Marco Sarracino, segretario del Pd di Napoli, commenta la tornata elettorale in Campania. “Si conferma per il Pd – racconta il segretario partenopeo – un dato che va ben oltre ogni aspettativa, nonostante le scissioni e la difficile situazione che avevano ereditato a Napoli“. Ora però il Partito Democratico, forte della vittoria alla Regionali, punta su Palazzo San Giacomo per le comunali del prossimo anno. “Il lavoro positivo – spiega Sarracino – che è stato svolto in particolare negli ultimi mesi che ha visto una grande collaborazione tra il Pd e De Luca, con uno sguardo a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Le elezioni inhanno segnato una bellissima vittoria di Vincenzo De Luca e del Pd”. Così Marco, segretario del Pd di Napoli, commenta la tornata elettorale in. “Si conferma per il Pd – racconta il segretario partenopeo – un dato che va ben oltre ogni aspettativa, nonostante le scissioni e la difficile situazione che avevano ereditato a Napoli“. Ora però il Partito Democratico, forte della vittoria alla, punta su Palazzo San Giacomo per le comunali del prossimo anno. “Il lavoro positivo – spiega– che è stato svolto in particolare negli ultimi mesi che ha visto una grande collaborazione tra il Pd e De Luca, con uno sguardo a ...

