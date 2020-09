L’Equinozio di Autunno tra Scienza, Mito e Musica al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria (Di lunedì 21 settembre 2020) Ancora un pugno di ore e saluteremo l’estate, anche se le temperature di queste ultime giornate dicono il contrario. Il 22 settembre alle ore 13:31 di tempo universale coordinato, ovvero le ore 15:31 dei nostri orologi, il Sole “si troverà” nel punto equinoziale d’Autunno denominato, anche, punto Omega. È il punto in cui la nostra stella, nel suo moto apparente, interseca l’equatore celeste e provenendo dall’emisfero nord inizia la sua discesa verso l’altro emisfero. Secondo le tradizioni, di tutti i popoli, l’Autunno apre la “porta del buio”, porta che al Planetarium Pythagoras Città metropolitana di Reggio Calabria quest’anno si aprirà in Musica. L’iniziativa ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Ancora un pugno di ore e saluteremo l’estate, anche se le temperature di queste ultime giornate dicono il contrario. Il 22 settembre alle ore 13:31 di tempo universale coordinato, ovvero le ore 15:31 dei nostri orologi, il Sole “si troverà” nel punto equinoziale d’denominato, anche, punto Omega. È il punto in cui la nostra stella, nel suo moto apparente, interseca l’equatore celeste e provenendo dall’emisfero nord inizia la sua discesa verso l’altro emisfero. Secondo le tradizioni, di tutti i popoli, l’apre la “porta del buio”, porta che alCittà metropolitana diquest’anno si aprirà in. L’iniziativa ...

