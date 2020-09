Exit poll di Affari: referendum, il Sì tra il 64,7 e il 68,7% Testa a testa in Puglia. Toscana, Giani avanti di un soffio (Di lunedì 21 settembre 2020) Vittoria a valanga di Luca Zaia in Veneto, ampio successo di Giovanni Toti in Liguria e di Vincenzo De Luca in Campania. Conquista delle Marche da parte del Centrodestra con Francesco Acquaroli. Perfetta parità tra Raffaele Fitto e il Governatore uscente Michele Emiliano in Puglia. Leggerissimo... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 21 settembre 2020) Vittoria a valanga di Luca Zaia in Veneto, ampio successo di Giovanni Toti in Liguria e di Vincenzo De Luca in Campania. Conquista delle Marche da parte del Centrodestra con Francesco Acquaroli. Perfetta parità tra Raffaele Fitto e il Governatore uscente Michele Emiliano in. Leggerissimo... Segui sutaliani.it

