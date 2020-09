Ascolti TV 20 settembre: Live Non è la d’Urso contro Amadeus, chi ha vinto? Dati auditel (Di lunedì 21 settembre 2020) Ascolti TV, flop choc per Barbara d’Urso. Tra i Dati più bassi di sempre, Live “affonda” su Canale 5 con un risultato davvero sconvolgente. Vince Amadeus su Rai1 con lo speciale dei Soliti Ignoti che si porta a casa 3.365.000 spettatori. Ecco i Dati auditel della prima serata di ieri, domenica 20 settembre. Ascolti TV,... L'articolo Ascolti TV 20 settembre: Live Non è la d’Urso contro Amadeus, chi ha vinto? Dati auditel proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 21 settembre 2020)TV, flop choc per Barbara d’Urso. Tra ipiù bassi di sempre,“affonda” su Canale 5 con un risultato davvero sconvolgente. Vincesu Rai1 con lo speciale dei Soliti Ignoti che si porta a casa 3.365.000 spettatori. Ecco idella prima serata di ieri, domenica 20TV,... L'articoloTV 20Non è la d’Urso, chi haproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

