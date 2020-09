Uomini e Donne, non era mai successo prima: la scelta dopo 3 puntate (Di domenica 20 settembre 2020) Le loro foto a fine articolo. Jessica Antonini è salita sul trono di Uomini e Donne meno di un mese fa ma ha già scelto e la scelta è ricaduta su Davide Lo Russo. Donna di polso dal carattere deciso, aveva già messo le cose in chiaro: sarebbe rimasta in tv per il tempo necessario a trovare l’uomo giusto. Se si fosse innamorata prima del tempo tradizionalmente riservato ai tronisti, avrebbe lasciato il programma. E lo ha fatto oggi, dopo appena 3 puntate. Secondo quanto scrive il Vicolodellenews, Jessica è entrata nello studio oggi comunicando di avere trovato quello che stava cercando. Per questo, come già annunciato, avrebbe lasciato la trasmissione. (Continua...) L’alchimia nata tra Davide Lo Russo e Jessica era evidente ... Leggi su howtodofor (Di domenica 20 settembre 2020) Le loro foto a fine articolo. Jessica Antonini è salita sul trono dimeno di un mese fa ma ha già scelto e laè ricaduta su Davide Lo Russo. Donna di polso dal carattere deciso, aveva già messo le cose in chiaro: sarebbe rimasta in tv per il tempo necessario a trovare l’uomo giusto. Se si fosse innamoratadel tempo tradizionalmente riservato ai tronisti, avrebbe lasciato il programma. E lo ha fatto oggi,appena 3. Secondo quanto scrive il Vicolodellenews, Jessica è entrata nello studio oggi comunicando di avere trovato quello che stava cercando. Per questo, come già annunciato, avrebbe lasciato la trasmissione. (Continua...) L’alchimia nata tra Davide Lo Russo e Jessica era evidente ...

