Referendum, il dato delle 19 stravolge i pronostici: affluenza oltre il 30% (Di domenica 20 settembre 2020) Secondo i dati del Viminale, alle 19 l'affluenza alle urne per il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari è diel30,1% (5.915 comuni su 7.903). Ma si tratta di numeri ancora parziali, 1.491 sezioni su 7.903. Alle 12 la percentuale definitiva è stata del 12,25. Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020) Secondo i dati del Viminale, alle 19 l'alle urne per ilcostituzionale sul taglio dei parlamentari è diel30,1% (5.915 comuni su 7.903). Ma si tratta di numeri ancora parziali, 1.491 sezioni su 7.903. Alle 12 la percentuale definitiva è stata del 12,25.

