Milan Ajer, parla l’allenatore del Celtic: «15 milioni non bastano» (Di domenica 20 settembre 2020) Neil Lennon ha parlato del futuro di Kris Ajer, difensore che piace al Milan Il Milan è sulle tracce di un difensore e avrebbe messo gli occhi su Kris Ajer del Celtic. A parlare del futuro del centrale norvegese, è stato l’allenatore degli scossesi Neil Lennon come riporta BBC.com. «Non c’è niente, è deludente che nel giorno della gara vengano fuori delle voci che destabilizzano un giocatore. Nella seconda parte della partita ha giocato bene e non vogliamo venderlo. Non sono convinto in ogni caso che possa partire per 15 milioni di euro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Neil Lennon hato del futuro di Kris, difensore che piace alIlè sulle tracce di un difensore e avrebbe messo gli occhi su Krisdel. Are del futuro del centrale norvegese, è stato l’allenatore degli scossesi Neil Lennon come riporta BBC.com. «Non c’è niente, è deludente che nel giorno della gara vengano fuori delle voci che destabilizzano un giocatore. Nella seconda parte della partita ha giocato bene e non vogliamo venderlo. Non sono convinto in ogni caso che possa partire per 15di euro». Leggi su Calcionews24.com

