Calciomercato Verona: piace Tomovic, torna Salcedo? (Di domenica 20 settembre 2020) Calciomercato Verona: al club scaligero piace Nenad Tomovic e potrebbe presto tornare in gialloblù Eddy Salcedo Dopo Favilli il Verona non si ferma e punta a rinforzarsi anche in difesa. Come riporta La Gazzetta dello Sport il nome è quello di Nenad Tomovic per sistemare il reparto arretrato orfano di Kumbulla. Tomovic è molto gradito dalle parti di Verona e sarebbe un colpo favorevole anche dal punto di vista economico, visto che la Spal lo lascerebbe partire senza mettersi di traverso dopo la retrocessione. Il serbo supera quindi Ceccherini della Fiorentina e il compagno di squadra Bonifazi nelle preferenze dei veneti, che proveranno a definire coi ferraresi nelle prossime ore. La ciliegina sulla ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020): al club scaligeroNenade potrebbe prestore in gialloblù EddyDopo Favilli ilnon si ferma e punta a rinforzarsi anche in difesa. Come riporta La Gazzetta dello Sport il nome è quello di Nenadper sistemare il reparto arretrato orfano di Kumbulla.è molto gradito dalle parti die sarebbe un colpo favorevole anche dal punto di vista economico, visto che la Spal lo lascerebbe partire senza mettersi di traverso dopo la retrocessione. Il serbo supera quindi Ceccherini della Fiorentina e il compagno di squadra Bonifazi nelle preferenze dei veneti, che proveranno a definire coi ferraresi nelle prossime ore. La ciliegina sulla ...

FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - DiMarzio : #Roma, dopo accordo con il #Verona si cerca quello con #Kumbulla: gli aggiornamenti - MazelliSofia : RT @Vince_Mirto: ?? #Salcedo verso il ritorno al #Verona: affare in chiusura?? @vivoperlinter @impusino - vivoperlinter : RT @Vince_Mirto: ?? #Salcedo verso il ritorno al #Verona: affare in chiusura?? @vivoperlinter @impusino - Mediagol : #Video #HellasVerona-#Roma, Fonseca: 'Dzeko fuori? Vi spiego perché' -