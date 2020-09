Tale e Quale Show 2020: Carolina Rey imita Elettra Lamborghini (VIDEO) (Di sabato 19 settembre 2020) Tale e Quale Show puntata 18 settembre 2020: l’imitazione di Carolina Rey che canta “Musica (e il resto scompare)” di Elettra Lamborghini. Ecco il VIDEO. E’ iniziata ufficialmente la decima edizione di Tale e Quale Show, andato in onda ieri, venerdì 18 settembre 2020 su Rai 1 con Carlo Conti alla guida, che ha visto Virginio trionfare (guarda qui). In questo articolo vedremo l’esibizione di Carolina Rey che ha imitato Elettra Lamborghini. La conduttrice Carolina Rey ha inaugurato la sua partecipazione a Tale e ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 19 settembre 2020)puntata 18 settembre: l’zione diRey che canta “Musica (e il resto scompare)” di. Ecco il. E’ iniziata ufficialmente la decima edizione di, andato in onda ieri, venerdì 18 settembresu Rai 1 con Carlo Conti alla guida, che ha visto Virginio trionfare (guarda qui). In questo articolo vedremo l’esibizione diRey che hato. La conduttriceRey ha inaugurato la sua partecipazione ae ...

pensierounanime : Io non ho capito se quelli di tale e quale show non si rendano conto del problema della blackface nonostante siano… - cice : Ma ancora black face a Tale e Quale? Ma ogni anno raga, tutto bene? Vogliamo farcela a farcela? - jadestuxedo : oddio santo ancora che rompete il cazzo con la bl*** fac* a tale e quale show quando è un programma che si basa sul… - ChiccoseDOC : “TALE E QUALE SHOW 2020”: PAGO SUL PODIO DELLA PRIMA PUNTATA, SEGUITO IN TV DALL’EX SERENA ENARDU. QUINTO LUCA WARD… -