La carica degli onorevoli assenteisti Un terzo degli eletti vede l’Aula con il binocolo

(Di sabato 19 settembre 2020) Il referendum sul taglio dei parlamentari si avvicina e siamo alla resa dei conti. Sì, soprattutto i conti delle presenze in Aula di senatori e deputati. Come raccontato martedì scorso da La Notizia, il monitoraggio di OpenParlamento sulle presenze durante le votazioni in Aula è eloquente. Alla Camera il primato tra glispetta a Michela Vittoria Brambilla (Forza Italia, nella foto), che dal 2018 ha partecipato soltanto a 78 votazioni su 6.304. Risultato? Il tasso di assenze è del 98,76 per cento. Ci si avvicina molto Antonio Angelucci, re delle cliniche private, che supera il 94 per cento di assenze a Montecitorio. Più distante, ma sempre sul podio dei meno presenti, troviamo Vittorio Sgarbi, tornato in Parlamento dopo 12 anni ma senza far troppo l’abitudine all’Aula: 79,77 per cento di assenze alle votazioni. ...