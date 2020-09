Bocca e la griglia di partenza della Serie A: il Napoli non è tra le prime sei squadre (Di sabato 19 settembre 2020) Nel suo blog su Repubblica, Fabrizio Bocca detta la griglia di partenza della Serie A e, nelle prime sei posizioni, non contempla il Napoli. “Io ho scelto questa griglia: 1 Juventus, 2 Inter, 3 Milan, 4 Roma, 5 Lazio, 6 Atalanta. Solo una spiegazione velocissima e non una lunga dissertazione tecnica destinata a essere fin troppo teorica e comunque smentita al primo scivolone o sorpresa. Che prevedo copiose data la stagione ipercompressa e dall’altissimo peso specifico. Vedo Juve e Inter praticamente affiancate, generalmente si apprezza un certo ritorno di Milano, Roma come sorpresa, Atalanta che paga un po’ il prezzo dei suoi tanti impegni e risente della mancanza di Ilicic, lo stesso per la Lazio. Che nel finale di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) Nel suo blog su Repubblica, Fabriziodetta ladiA e, nellesei posizioni, non contempla il. “Io ho scelto questa: 1 Juventus, 2 Inter, 3 Milan, 4 Roma, 5 Lazio, 6 Atalanta. Solo una spiegazione velocissima e non una lunga dissertazione tecnica destinata a essere fin troppo teorica e comunque smentita al primo scivolone o sorpresa. Che prevedo copiose data la stagione ipercompressa e dall’altissimo peso specifico. Vedo Juve e Inter praticamente affiancate, generalmente si apprezza un certo ritorno di Milano, Roma come sorpresa, Atalanta che paga un po’ il prezzo dei suoi tanti impegni e risentemancanza di Ilicic, lo stesso per la Lazio. Che nel finale di ...

