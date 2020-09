Premio Margutta 2020, la stilista Eleonora Altamore presenta la nuova collezione Pearl Dreams (Di venerdì 18 settembre 2020) ... Mara Giovanna Elmi, Adriano Aragozzini, Antonello Fassari, Mirkoeilcane, TooItaly, Gino Castaldo, Massimo Wertmuller, Marco Travaglio, Marina Rei, Debora Caprioglio, Francesca Reggiani, LEGGO, ... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 18 settembre 2020) ... Mara Giovanna Elmi, Adriano Aragozzini, Antonello Fassari, Mirkoeilcane, TooItaly, Gino Castaldo, Massimo Wertmuller, Marco Travaglio, Marina Rei, Debora Caprioglio, Francesca Reggiani, LEGGO, ...

LiliyaBilyk : OLIMPIADI DELLA CULTURA a Roma - Via Margutta inaugura il Premio Leonardo da Vinci / Speciale Donna - gcje24 : RT @fanpageAP: ModArt e Premio Margutta 2020: il 25 settembre premiazione a Roma e in diretta streaming Tra i premiati anche #AlessandroPr… - fanpageAP : ModArt e Premio Margutta 2020: il 25 settembre premiazione a Roma e in diretta streaming Tra i premiati anche… - GisellaPeana : LA STILISTA ELEONORA ALTAMORE SFILA AL “MODART E PREMIO MARGUTTA' - GisellaPeana : La sfilata di Eleonora Altamore alla XXIII^ edizione di “ModArt e Premio Margutta” con la collezione “Pearl Dreams”… -