"Non è finita". Carolyn Smith, dopo 5 anni la battaglia contro il tumore continua: è lei a annunciarlo

Lunga intervista di Carolyn Smith nella puntata di 'Storie Italiane' di oggi, su Rai1. Eleonora Daniele ha ospitato la storica presidentessa della giuria di Ballando con le stelle che si è raccontata a cuore aperto, parlando della malattia ma anche della nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci, al via stasera. "Pensavo di aver finito le cure, invece devo continuare con le terapie ogni tre settimane -ha detto Carolyn- mi sento bene sia fisicamente che psicologicamente, anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali". La coreografa e danzatrice ha poi fatto un appello a tutte le donne: "Quando si deve combattere per qualcosa, che sia una malattia o altro, la forza deve venir fuori sempre".

