Il pompiere 19enne Alessandro Diana morto in sardegna

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ilin un incidente stradale mentre si recava a spegnare un incendio. Grande commozione e tristezza inper il giovanissimo volontario della Protezione civile di Pabillonis. “È mancato durante il suo generoso servizio – dice il presidente della Regione– uno dei tanti volontari che quotimente mettono a disposizione il proprio tempo e rischiano la propria vita, con dedizione e professionalità, per la comunità e il territorio. La Regione, grata per la loro indispensabile e preziosa azione, rivolge un fervido augurio alla collega volontaria, rimasta ferita”. Ricoverata in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari una 57enne, ...

Today.it

Il 19enne Alessandro Diana è morto in un incidente stradale mentre si recava a spegnere un incendio. Grande commozione e tristezza in Sardegna per il giovanissimo volontario della Protezione civile di ...Avellino, auto prende fuoco sull'Autostrada A16: due persone salvate dai pompieri L'auto ha preso fuoco in direzione Canosa, al chilometro 32,200, nel territorio di Monteforte Irpino, nella provincia ...