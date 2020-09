Coronavirus, Ue, accordo con Sanofi per il vaccino. 10 milioni di persone in lockdown in Gran Bretagna, in Francia più di 10.000 casi in 24 ore – LIVE (Di venerdì 18 settembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia15.00 – Ue, accordo con Sanofi per il vaccino L’Ue ha raggiunto un accordo con Sanofi per la distribuzione fino a 300 milioni di dosi del vaccinno contro il Coronavirus. 8.55 – Coronavirus, in Francia più di 10.000 casi in 24 ore In Francia si registrano più di 10.000 casi nelle ultime ventiquattro ore. Numeri che allarmano le autorità ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia15.00 – Ue,conper ilL’Ue ha raggiunto unconper la distribuzione fino a 300di dosi del vaccinno contro il. 8.55 –, inpiù di 10.000in 24 ore Insi registrano più di 10.000nelle ultime ventiquattro ore. Numeri che allarmano le autorità ...

(ansa) La Commissione europea ha formalizzato l’accordo con Sanofi e GSK che consentirà ai paesi Ue di acquistare fino a 300 milioni di dosi del vaccino anti-Covid prodotto dalla joint venture tra la ...

