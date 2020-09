MilanoSpia : Piastra Expo, comincia l'appello per Sala. Che chiede la piena assoluzione - Notiziedi_it : «Piastra» Expo, al processo d’appello la difesa di Sala chiede l’assoluzione piena - MilanoSpia : «Piastra» Expo, al processo d’appello la difesa di Sala chiede l’assoluzione piena - qn_giorno : #Milano, Piastra Expo, il legale di Sala: 'Va assolto, anche se reato prescritto' - qn_giorno : #Milano, piastra Expo, il legale di Sala: 'Va assolto, anche se reato prescritto' -

Ultime Notizie dalla rete : Piastra Expo

"Sala e' stato condannato sulla base della massima di esperienza che 'non poteva non sapere'". E' stato questo il filo conduttore dell'intervento dell'avvocato Salvatore Scuto nel processo in cui il s ...MILANO. Non vuole rinunciare alla prescrizione ma punta comunque all'assoluzione piena la difesa del sindaco Beppe Sala, accusato di falso ideologico e materiale nell'ambito del processo sulla Piastra ...“È impossibile dubitare” che il sindaco di Milano Beppe Sala, all’epoca commissario unico di Expo, “agì in buona fede”. Per questo motivo il suo avvocato ha chiesto ai giudici della quarta Corte d’app ...