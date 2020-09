Lacedonia | incidente a “Calaggio” | 21enne trasportato al Cardarelli

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) –sul lavoro:di Ercolanocon l’eliambulanza al. È accaduto questo pomeriggio nell’area industriale “Calaggio”. Il giovane operaio, impegnato nella rimozione di lastre in cemento amianto da un capannone, sarebbe precipitato da un’altezza di circa 12 metri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Indagini in corso. L'articoloa “Calaggio”:alproviene da Anteprima24.it.

