Istat, allarme disoccupazione per i giovani. E il governo Conte si gira dall’altra parte (Di giovedì 17 settembre 2020) allarme disoccupazione per i giovani. In piena pandemia, eravamo tutti consapevoli che gli effetti del lockdown si sarebbero visti in termini di emergenza occupazionale nei mesi successivi. Quello che non ci saremmo aspettati sono le dichiarazioni di Luigi Di Maio. Il Giggino nazionale esulta infatti per i dati pubblicati dall’Istat che vedono una flessione delle percentuali di disoccupazione. Il ministro attribuisce il “successo” al suo Decreto dignità e ai provvedimenti del governo durante la quarantena. Quello che non ci spiega nessuno è il particolare modo di quantificare i disoccupati da parte dell’Istat. I dati infatti scorporano gli inattivi dal totale dei disoccupati e tendono quindi a ridurre il numero ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 settembre 2020)per i. In piena pandemia, eravamo tutti consapevoli che gli effetti del lockdown si sarebbero visti in termini di emergenza occupazionale nei mesi successivi. Quello che non ci saremmo aspettati sono le dichiarazioni di Luigi Di Maio. Il Giggino nazionale esulta infatti per i dati pubblicati dall’che vedono una flessione delle percentuali di. Il ministro attribuisce il “successo” al suo Decreto dignità e ai provvedimenti deldurante la quarantena. Quello che non ci spiega nessuno è il particolare modo di quantificare i disoccupati dadell’. I dati infatti scorporano gli inattivi dal totale dei disoccupati e tendono quindi a ridurre il numero ...

