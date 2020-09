Coronavirus, volano i contagi in India (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuova Delhi, 17 set. (Adnkronos) - Quasi 98.000 casi di Coronavirus in 24 ore. Sono i dati che arrivano dall'India, un nuovo brutto record per il gigante asiatico. Il ministero della Sanità, riporta il Times of India, ha confermato 97.894 nuovi casi e altri 1.132 decessi. In totale il bollettino ufficiale parla di 5.118.254 contagi con 83.198 morti e 4.025.080 persone guarite dopo aver contratto l'infezione. L'India è il secondo Paese al mondo per numero di casi dopo gli Stati Uniti ed il terzo per il bilancio delle vittime dopo Usa e Brasile. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuova Delhi, 17 set. (Adnkronos) - Quasi 98.000 casi diin 24 ore. Sono i dati che arrivano dall', un nuovo brutto record per il gigante asiatico. Il ministero della Sanità, riporta il Times of, ha confermato 97.894 nuovi casi e altri 1.132 decessi. In totale il bollettino ufficiale parla di 5.118.254con 83.198 morti e 4.025.080 persone guarite dopo aver contratto l'infezione. L'è il secondo Paese al mondo per numero di casi dopo gli Stati Uniti ed il terzo per il bilancio delle vittime dopo Usa e Brasile.

