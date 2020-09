The Social Dilemma, il documentario sui 'pentiti' della Silicon Valley: "Abbiamo creato un mostro, il mondo sta impazzendo" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sfruttamento dei dati, manipolazione emotiva e commerciale, disinformazione: su Netflix il documentario che illumina i lati oscuri dell'era digitale Postiamo foto su Facebook, mettiamo stories su Instagram, twittiamo i nostri pensieri. Sembra tutto innocente, ma la minaccia è davanti ai nostri occhi Leggi su it.mashable (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sfruttamento dei dati, manipolazione emotiva e commerciale, disinformazione: su Netflix ilche illumina i lati oscuri dell'era digitale Postiamo foto su Facebook, mettiamo stories su Instagram, twittiamo i nostri pensieri. Sembra tutto innocente, ma la minaccia è davanti ai nostri occhi

marracash : Consiglio a tutti The Social Dilemma. Lo trovate su Netflix. Spiega bene l’influenza dei social nella polarizzazion… - Internazionale : Il lato oscuro della Silicon valley raccontato da chi l’ha creato. L’opinione di Pierre Haski. - anna_annie12 : RT @anna_annie12: Il lato oscuro della Silicon valley raccontato da chi l’ha creato - Sincroman1 : RT @marracash: Consiglio a tutti The Social Dilemma. Lo trovate su Netflix. Spiega bene l’influenza dei social nella polarizzazione delle o… - carlots3005 : RT @marracash: Consiglio a tutti The Social Dilemma. Lo trovate su Netflix. Spiega bene l’influenza dei social nella polarizzazione delle o… -

