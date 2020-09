“Proponiamo una legge che annulli la burocrazia e semplifichi la procedura per le imprese nell’utilizzo dei fondi europei” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Istituire l’assessorato all’agro alimentare, eliminare la precarietà a partire dai precari storici, approvare una legge che annulli la burocrazia e semplifichi la procedura per le imprese e l’utilizzo dei fondi europei. Sono queste alcune delle proposte avanzate da Corrado Martinangelo, presidente nazionale di Agrocepi e candidato al consiglio regionale della Campania con Democratici e Progressisti, a sostegno del presidente uscente Vincenzo De Luca. Presidente, candidato al consiglio regionale della Campania con Democratici e Progressisti perchè ha scelto di scendere in campo? “Intanto, i Democratici e Progressisti della Campania hanno voluto, come movimento politico e non solo come progetto elettorale, che io fossi capolista nella ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 16 settembre 2020) Istituire l’assessorato all’agro alimentare, eliminare la precarietà a partire dai precari storici, approvare unachelalaper lee l’utilizzo deieuropei. Sono queste alcune delle proposte avanzate da Corrado Martinangelo, presidente nazionale di Agrocepi e candidato al consiglio regionale della Campania con Democratici e Progressisti, a sostegno del presidente uscente Vincenzo De Luca. Presidente, candidato al consiglio regionale della Campania con Democratici e Progressisti perchè ha scelto di scendere in campo? “Intanto, i Democratici e Progressisti della Campania hanno voluto, come movimento politico e non solo come progetto elettorale, che io fossi capolista nella ...

