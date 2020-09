Il Csm dice no alla scappatoia di Palamara. Chiesto invano l’invio degli atti dell’inchiesta disciplinare alla Sezioni Unite della Cassazione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Difficile trovare qualcuno che accetti di buon grado di esser giudicato. Non fa eccezione nemmeno il pubblico ministero Luca Palamara che di farsi processare dall’attuale Consiglio superiore della magistratura non ne vuole proprio sapere tanto che ieri ha presentato un’istanza per chiedere che tutto torni alle Sezioni Unite della Cassazione e poi da queste alla Consulta così che disponga un rinvio al futuro Csm. Un’istanza inattesa, formalmente motivata da un presunto vizio dell’ordinamento dell’organo di autogoverno delle toghe, che dopo un’ora di camera di consiglio è stata respinta con forza dalla sezione disciplinare del Csm. A ben vedere più ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Difficile trovare qualcuno che accetti di buon grado di esser giudicato. Non fa eccezione nemmeno il pubblico ministero Lucache di farsi processare dall’attuale Consiglio superioremagistratura non ne vuole proprio sapere tanto che ieri ha presentato un’istanza per chiedere che tutto torni allee poi da questeConsulta così che disponga un rinvio al futuro Csm. Un’istanza inattesa, formalmente motivata da un presunto vizio dell’ordinamento dell’organo di autogoverno delle toghe, che dopo un’ora di camera di consiglio è stata respinta con forza dsezionedel Csm. A ben vedere più ...

