Gli Orologi del Diavolo, Prima Puntata: Gianni Diventa una Spia! (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gli Orologi del Diavolo, trama Prima Puntata: Gianni lavora in un’officina e in in un ristorante ma per puro caso, la sua vita cambia completamente. L’uomo perde la sua famiglia e tutto ciò che era la sua vita, per una causa molto importante… Nei palinsesti autunnali della Rai è previsto un grande arrivo tra le fiction. Si tratta de Gli Orologi del Diavolo, che avrà come protagonista Beppe Fiorello. La storia ruota intorno a Gianni ed alla sua vita apparentemente normale, che però raggiungerà un incredibile punto di svolta che cambierà tutto. Ecco che cosa accadrà nella Prima Puntata della Fiction Gli Orologi Del ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Glidel, tramalavora in un’officina e in in un ristorante ma per puro caso, la sua vita cambia completamente. L’uomo perde la sua famiglia e tutto ciò che era la sua vita, per una causa molto importante… Nei palinsesti autunnali della Rai è previsto un grande arrivo tra le fiction. Si tratta de Glidel, che avrà come protagonista Beppe Fiorello. La storia ruota intorno aed alla sua vita apparentemente normale, che però raggiungerà un incredibile punto di svolta che cambierà tutto. Ecco che cosa accadrà nelladella Fiction GliDel ...

jejeparis : RT @Alex00762690: 'Cerco le qualità che non rendono in questa razza umana che adora gli orologi, ma che non conosce il tempo.' __ Giovanni… - NASS7BA : RT @Alex00762690: 'Cerco le qualità che non rendono in questa razza umana che adora gli orologi, ma che non conosce il tempo.' __ Giovanni… - n1234nina : RT @Alex00762690: 'Cerco le qualità che non rendono in questa razza umana che adora gli orologi, ma che non conosce il tempo.' __ Giovanni… - DublencoIgor : RT @Alex00762690: 'Cerco le qualità che non rendono in questa razza umana che adora gli orologi, ma che non conosce il tempo.' __ Giovanni… - Alex00762690 : RT @Alex00762690: 'Cerco le qualità che non rendono in questa razza umana che adora gli orologi, ma che non conosce il tempo.' __ Giovanni… -